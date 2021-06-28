لقاء بين السيسي وبينيت قريباً

وطن: أجرى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم الاتفاق على عقد لقاء بينهما قريبا، والتأكيد على أن "السلام بين البلدين حجر الأساس لاستقرار الشرق الأوسط"، وبحثا مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وبحث بينيت والسيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاحتلال على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمدني.

وهذه أول مكالمة تجمع السيسي وبينيت منذ أن تولى الأخير منصب رئيس حكومة الاحتلال خلفا لبنيامين نتنياهو، حيث قدم السيسي التهاني لبينيت على توليه منصبه الجديد، وقد اشادا بـ"معاهدة السلام" بينهما .

وبحسب البيان الصادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بينيت، فقد شدد الرئيس المصري على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بغية تحسين أوضاع سكان القطاع المادية والإنسانية. كما أشار إلى ضرورة استئناف عملية السلام.

من جانبها، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس السيسي أجرى، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال بينيت، وهو الاتصال الأول بينهما منذ تولي بينيت الحكومة.

وقال البيان إن السيسي أكد على "دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".

عرب 48