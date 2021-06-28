كتلة الصحفي المستقل تنسحب من الأمانة العامة للنقابة

وطن: أعلنت كتلة الصحفي المستقل عن انسحابها من الامانة العامة للنقابة بسبب "استمرار الاعتداءات الاجرامية على الصحفيين والصحافيات على مدار الأيام الماضية، وأمام تواطؤ الجهات المختصة فيما يحدث من اعتداءات على الصحفيين/ات بدل توفير الحماية لهم، وفي ظل فشل نقابة الصحفيين في توفير الحد الأدنى المطلوب من الحماية والاحترام للصحفيين/ات"

واكدت الكتلة في بيان لها " انسحابها من الأمانة العامة للنقابة، وذلك بسبب الوصول لقناعة بعبثية العمل في مثل هذه الاجواء، واستحالة التغيير والتطوير في ظل التدخلات السياسية الموجودة في مجلس النقابة."

وطالبت الكتلة "الأمانة العامة للنقابة بتقديم استقالتها في ضوء فشلها في أبجديات العمل النقابي، بما في ذلك ملف العضوية وتوفير الحماية المطلوبة للصحفيين/ات".

ودعت كتلة الصحفي المستقل لعقد المؤتمر العام للنقابة، الذي تأخر 6 سنوات، في مدة أقصاها ثلاثة شهور من اليوم، بما يشمل الضفة الغربية (والقدس) وغزة، بإشراف مؤسسات حقوقية مستقلة، وبعيداً عن أي تدخلات من المستوى السياسي.

وطالبت الكتلة بتعديل النظام الداخلي للنقابة خلال المؤتمر العام، بما يكفل ضمان استقلالية النقابة وعدم تبعيتها لأي جهة سياسية أو تنظيمية.

ودعت الكتلة كل الزميلات والزملاء الصحفيين المستقلين لاجتماع عام لمأسسة الكتلة والاتفاق على خطوات عملية وذلك الأسبوع القادم، وسنعلن عن المكان والزمان في منشور لاحق. معا وسويا لنقابة صحفيين مستقلة وفاعلة.