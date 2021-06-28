الصحة: حالتا وفاة و130 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 11، ضواحي القدس 1، الخليل 3، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 113".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 22، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قطاع غزة 251".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وسجلت حالة وفاة في الضفة الغربية وحالة وفاة في قطاع غزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 490,082 بينهم 351,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.