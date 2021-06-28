مستوطنون يقطعون أشجارا مثمرة ويسرقون أسلاك كهرباء جنوب نابلس

وطن: أقدم مستوطنون، على قطع أشجار مثمرة، وسرقة مضخة مياه، وأسلاك كهرباء في قرية جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان عددا من مستوطني "احيا" المقامة على أراضي المواطنين في القرية، اقتحموا البلدة، وقطعوا أشجار زيتون وعنب، وسرقوا مضخة مياه، وأسلاك كهرباء، في محيط بركس اغنام تعود ملكيته للمواطن هاشم احمد عبد الهادي حمود.

وذكر، ان المنطقة القريبة من مدرسة جالود تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.