عائلة بنات تسحب ممثلها من لجنة التحقيق الحكومية التي من المتوقع تسليم تقريرها غدا الثلاثاء

وطن: اعلن الدكتور حازم الأشهب ممثل عائلة المعارض السياسي نزار بنات الذي قتل قبل ايام في الخليل، انسحابه من لجنة التحقيق الحكومية بطلب من العائلة.

وقال الدكتور الاشهب ان قرار الانسحاب من اللجنة جاء بعد رفض المؤسسات الحقوقية المشاركة فيها والمطالبة بلجنة مستقلة تماما.

في غضون ذلك قال وزير العدل محمد الشلالدة، رئيس لجنة التحقيق الحكومية انه سيقوم سأقوم التقرير النهائي في ظروف وفاة بنات للرئيس محمود عباس غدا الثلاثاء.

وكان الرئيس محمود عباس، قد هاتف مساء امس الأحد، الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بمقتل الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية، والإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها خلال يومين.