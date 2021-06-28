5 قتلى بضربات أمريكية على الحدود العراقية السورية

وطن: قُتل خمسة أشخاص في ضربات جوّية أمريكيّة على الحدود العراقيّة السوريّة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وقال المرصد "قُتل ما لا يقلّ عن 5 عناصر وأصيب آخرون من الفصائل العراقية المقربة من ايران، جرّاء استهداف طائرات أمريكيّة لمقرّات عسكريّة وتحرّكات لتلك الميليشيات قرب الحدود العراقيّة السوريّة، وداخل الأراضي السوريّة".

وذكر المرصد أن انفجارات دوت قرب الحدود السورية العراقية، نتيجة قصف من طائرات أميركية "استهدفت تحركات الحشد الشعبي العراقي في المنطقة الحدودية وداخل الأراضي السورية".