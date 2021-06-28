سلطات الاحتلال تبحث عن تسوية لمنع تفكيك بؤرة "أفيتار" الاستيطانية فوق جبل صبيح

رام الله - وطن: يواصل أهالي بيتا مقاومتهم الشعبية، بكل أساليبها وأدواتها حتى طرد المستوطنين عن قمة جبل صبيح، وإخلاء وتفكيك بؤرة "افيتار".

وتسعى حكومة الاحتلال في ظل وجود قرار من الجيش بتفكيك البؤرة واخلائها، الى التوصل لحل وسط مع المستوطنين.

وقال الاعلام العبري صباح اليوم الاثنين ان حكومة الاحتلال تسعى للتوصل الى حل مع المستوطنين، يقوم على اخلاء المستوطنين من البؤرة مع ابقاء المباني في مكانها، على ان يبحث مرة جديدة الوضع القانوني للأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.

ولفت الاعلام العبري ان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس يسعى الى إيجاد حل وسط ومتوافق عليه مع المستوطنين، يتضمن حماية الجيش للبؤرة الاستيطانية بعد إخلائها حتى البت النهائي في الأرض.