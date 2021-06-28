فيديو يوثق اعتقال نزار بنات قبل مقتله

وطن: وثق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية اعتقال الناشط السياسي نزار بنات فجر الخميس الماضي، بعد عملية مداهمة واعتداء بالضرب المبرح باستخدام أدوات حديدية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة مجموعة من عناصر الأمن بلباس مدني وهم يقومون باعتقال الناشط بنات ويقتادونه خارج المكان الذي كان يبيت فيه.

وقتل الناشط بنات الخميس الماضي، عقب تعرضه للضرب أثناء اعتقاله من قبل عناصر من قوة أمنية فلسطينية مشتركة.. للاطلاع على تفاصيل تحقيق الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق بشأن الحادثة، اضغط هنا