كتب المحامي: محمد الهريني

على مسافة مئة متر فقط من المقاطعة يتظاهر الفلسطينيون مرددين الهتاف العربي الاثير "يسقط ... يسقط حكم العسكر" و "إرحل ... إرحل" تنديداً باغتيال الناشد والمعارض السياسي نزار بنات من قبل افراد من قوى الامن الفلسطينية، ولست ادري إن كانت تلك الاصوات قرعت سمع واذان ساكنيه ام ان الاسوار الشاهقة حجبت الرأي والرؤيا ، على ذات تلك المسافة القصيرة يقف آلاف العسكر المدججين بالسلاح منعاً من وصول المتظاهرين الى اسوار المقاطعة والذين لا يتوانون في اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه اخوتهم المقهورين ظلماً، ويستعينون بأشخاص بلباس مدني كقوة اسناد وتنكيل وينخرطوا بين المحتجين وهي ظاهرة لم نعتاد عليها في مسيرة النضال الوطني.

هناك في وقفه الشارع من يرتدي تي شيرت "قميص" ازرق يحمل هراوةً ويخون اخوته المتظاهرين ويبتلع فيها هدوء سيدة صحفية ارادت ان تلتقط صورة الحدث دون اشتباك ، وعلى بعد امتار في الجهة المقابلة تحذلق رجل الامن المتخفي بالزي المدني واستفرد بأحد المتظاهرين وغرز حجراً في عنقه ، تلك الشواهد كشفت الستار عن حقيقة النظام القمعي والدكتاتورية المغلفة بقشرة السولفان اللاصق ، وكيف ان عجلة الشرعية تعطلت منذ عشرات السنين وان الشعب يعيش تحت وطأة الاضطهاد والتعذيب ، وان مجرد ممارستك حقاً دستورياً واحداً في التعبير عن الرأي كفيلٌ ان يعرضك الى عملية اغتيال سياسي باسم النظام وادواته، لا يكف دم القتيل في الحكاية التراجيدية كما في التاريخ الانساني عن تعقب خطى القاتل ولكن الحكومة ما زالت تدير ظهرها عن تلك الحكاية ، ومع مرارة الخيبات والإصرار بالتشبث بالسلطة والاستعاضة عن برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتهديد المنتقدين للسلطة او التشكيك في شرعيتها بالاعتقال ويصل الامر الى حد الاغتيال كما حدث مع احد معارضي النظام نزار بنات، ونبوءة الثورة الفلسطينية كما الثورات العربية الاخرى كانت نتاج التضييق الامني وانتهاك الحريات وهي ابرز الاسباب التي ادت الى اندلاع شرارة المظاهرات في العالم العربي.

ولكي لا تبقى فلسطين مملكة صمت انتزع نزار بنات حقه غير منقوصاً وانتصر بدمه للكلمة والرأي وخرجت الجموع عن صمتها معلنةً ربيعاً عربياً جديدا في فلسطين ، وتردد بيت الشعر الدرويشي ( بلا قتلتني ولكن نسيت مثلك ان اموت ).