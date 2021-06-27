الرئيس يهاتف وزير العدل ويطلب منه الإسراع في إنجاز التحقيق في مقتل نزار بنات خلال يومين لتبيان الحقيقة واحترام حكم القانون

وطن: أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بمقتل الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.

ووجه الرئيس بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها خلال يومين، حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية.

وشدد على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، عقدت اجتماعا طارئا اليوم الأحد، لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية على أثر مقتل الناشط نزار بنات، وتوجهت إلى عائلته بأحر التعازي. ودعت الجهات ذات العلاقة إلى سرعة إنجاز التحقيق واتخاذ الإجراءات الموجبة قانونًا ورفض توظيفه سياسيًا.. للمزيد اضغط هنا ("مركزية فتح": نعزي عائلة بنات ونثمن موقفها وندعو لإنجاز التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية)