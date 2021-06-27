أسرى محررون يطلقون مبادرة لحل الأزمة عقب مقتل الناشط نزار بنات.. لجنة تحقيق واعتباره شهيداً

وطن: أطلق الأسرى المحررون مبادرة وطنية تؤكد على الحق في التظاهر السلمي، واعتبار أي اعتداء على متظاهرين جريمة.

ودعت المبادرة التي أعلن عنها اليوم وسط مدينة رام الله إلى اعتبار نزار بنات شهيد حرية وأن يطبق عليه قانون الشهداء والجرحى مادياً ومعنوياً.

وقالت مصادر مطلعة إن د. محمد اشتية رئيس الوزراء استقبل مجموعة من الاسرى المحررين لاستلام مبادرتهم حول انهاء الازمة.

كما طالبت المبادرة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بحادثة قتله يرأسها قاضي سابق، وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات الحقوقية، وأن تسهل السلطة الوطنية عمل اللجنة ومنحها صلاحيات واسعة من الجهات ذات الاختصاص.

كما تنص المبادرة إلى توقيف جميع المشاركين في الاعتقال والتعذيب وكل ذي صلة بالجريمة، وذلك على ذمة التحقيق لدى جهات الاختصاص، إضافة إلى إقالة المحافظ من عمله فوراً.

ودعت المبادرة الحكومة إلى حماية المتظاهرين وكذلك دعت المتظاهرين إلى التعبير عن حقوقهم بشكل سلمي وتجنب الاحتكاك وعدم استخدام الكلمات والشعارات الخارجية عن العرف.