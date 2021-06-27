شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية تطالب بتقديم المتورطين في عملية قتل الناشط نزار بنات إلى العدالة

طالبت بإيقاف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية تطالب بتقديم المتورطين في عملية قتل الناشط نزار بنات إلى العدالة
وطن: طالبت شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية، بتقديم المتورطين في عملية قتل الناشط نزار بنات إلى العدالة، من خلال لجنة تحقيق حرة نزيهة، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين في رام الله سواء كانوا باللباس المدني أو العسكري.
كما طالبت بإيقاف الاعتقال السياسي على خلفية الرأي والانتماءات السياسية وممارسة الحق بالتعبير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وأدانت الشبكة في بيان لها وصل وطن، "جريمة الاغتيال السياسي النكراء للناشط السياسي والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات، بعد اعتقاله والتنكيل به على يد قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية فجر يوم الخميس الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١، وتستنكر ما تلاه من اعتداءات وحشية واعتقالات منظمة مارستها أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله على التظاهرات السلمية والتي خرجت تنديداً واحتجاجاً على قتل الناشط نزار بنات".
واعتبرت الشبكة أن هذه الاعتداءات والممارسات البوليسية إنما تعبر عن عقلية أمنية مرعبة تسيطر على السلطة الفلسطينية، وتعزز سياسات قمع الحريات والاعتقال على خلفية الرأي، مما يؤدي إلى توتر حالة السلم الأهلي وتورط السلطة في مستنقع الفساد.
وأكدت الشبكة أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، كما أن أي عملية قتل أو اعتقال أو ترهيب هي مرفوضة رفضاً قاطعاً لما فيه من مساس في جوهر القضية الفلسطينية، وموقفنا كشعب يناضل من أجل قيم الحرية والعدالة. إن المشاهد التي نشرت عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية تثير الكثير من السخط والغضب، كما وتؤكد أن الخارجين في التظاهرات هم أبناء الشعب الفلسطيني الرافضين لسياسات تكميم الأفواه".
وحذرت "من انزلاق أجهزة السلطة إلى مربع الأنظمة الاستبدادية، حيث تقع النتائج التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها ولا تحمد عقباها، والتي ستؤدي إلى انقسام جديد في الشارع الفلسطيني يستفيد منه ويستثمره فقط الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي".