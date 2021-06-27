شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية تطالب بتقديم المتورطين في عملية قتل الناشط نزار بنات إلى العدالة

وطن: طالبت شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية، بتقديم المتورطين في عملية قتل الناشط نزار بنات إلى العدالة، من خلال لجنة تحقيق حرة نزيهة، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين في رام الله سواء كانوا باللباس المدني أو العسكري.

كما طالبت بإيقاف الاعتقال السياسي على خلفية الرأي والانتماءات السياسية وممارسة الحق بالتعبير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وأدانت الشبكة في بيان لها وصل وطن، "جريمة الاغتيال السياسي النكراء للناشط السياسي والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات، بعد اعتقاله والتنكيل به على يد قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية فجر يوم الخميس الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١، وتستنكر ما تلاه من اعتداءات وحشية واعتقالات منظمة مارستها أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله على التظاهرات السلمية والتي خرجت تنديداً واحتجاجاً على قتل الناشط نزار بنات".

واعتبرت الشبكة أن هذه الاعتداءات والممارسات البوليسية إنما تعبر عن عقلية أمنية مرعبة تسيطر على السلطة الفلسطينية، وتعزز سياسات قمع الحريات والاعتقال على خلفية الرأي، مما يؤدي إلى توتر حالة السلم الأهلي وتورط السلطة في مستنقع الفساد.

وأكدت الشبكة أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، كما أن أي عملية قتل أو اعتقال أو ترهيب هي مرفوضة رفضاً قاطعاً لما فيه من مساس في جوهر القضية الفلسطينية، وموقفنا كشعب يناضل من أجل قيم الحرية والعدالة. إن المشاهد التي نشرت عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية تثير الكثير من السخط والغضب، كما وتؤكد أن الخارجين في التظاهرات هم أبناء الشعب الفلسطيني الرافضين لسياسات تكميم الأفواه".

وحذرت "من انزلاق أجهزة السلطة إلى مربع الأنظمة الاستبدادية، حيث تقع النتائج التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها ولا تحمد عقباها، والتي ستؤدي إلى انقسام جديد في الشارع الفلسطيني يستفيد منه ويستثمره فقط الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي".