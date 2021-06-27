فيديو.. رام الله | اشتباكات بالأيدي بين عناصر من فتح وأخرين منددين بمقتل الناشط نزار بنات

وطن: اندلعت اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين من حركة فتح، وأخرين منددين بمقتل الناشط نزار بنات، مساء اليوم الأحد وسط رام الله.

وأفاد مراسلنا بأن أثناء اعتصام مندد بمقتل الناشط بنات على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، اقتربت مسيرة أخرى لحركة فتح من الميدان وحدثت مناوشات بين الطرفين تطورت لاشتباكات بالأيدي، وبالتزامن مع ذلك غابت عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية عن المسيرة أثناء الاشتباكات.

كما شملت الاعتداءات صحفيين، وتمت ملاحقتهم من قبل عناصر يرتدون لباسا مدنيا.