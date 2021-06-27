بنك فلسطين يتبرع بتجهيز منطقة ألعاب لأطفال التوحد في جمعية الحق في الحياة بمدينة غزة

وطن: ضمن التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، زار وفد من بنك فلسطين في قطاع غزة جمعية الحق في الحياة للاطلاع على ما تم إنجازه لتجهيز منطقة ألعاب آمنة ومخصصة للأطفال المصابين باضطراب التوحد في مركز فلسطين للتوحد التابع للجمعية. حيث كان البنك قد قدم منحةً مالية بقيمة 12 ألف دولار لغرض تجهيز مساحة للعب وتزويدها بالألعاب والأدوات المناسبة للأطفال والتي تسهم في تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وضم وفد البنك كلاً من طاقم دائرة الهندسة وطاقم دائرة الاستدامة المصرفية في بنك فلسطين. وأكد الوفد حرص بنك فلسطين على دعم هذه الشريحة من الأطفال، ومساندة الجمعية لتتمكن من تقديم خدماتها التأهيلية، حيث يأتي هذا التبرع انطلاقاً من إدراك البنك لأهمية توفير الإمكانات والأدوات التي ستعزز من قدرة الجمعية على تطوير مهارات أطفال التوحد.

كما شدد الوفد على اهتمام البنك بعقد الشراكات مع الجمعيات الخيرية والأهلية لتمكينها من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي، والتزامه بمواصلة دعم الشرائح المهمشة في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي لا يزال يعيشها شعبنا في القطاع.

من جانبها، أعربت السيدة عدالة أبو ستة رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكرها لبنك فلسطين على دعمه المتواصل للجمعية، والتزامه تجاه هذه الفئات المهمشة في قطاع غزة وخاصة الأطفال من ذوي التوحد ومتلازمة داون. مثمنةً جهود موظفي البنك وانتماءهم للبنك ولمجتمعهم ولوطنهم. وأضافت أبو ستة "نحيي بنك فلسطين على مبادرته، فهو البنك الوطني الذي يبادر دائماً لخدمة مجتمعه الفلسطيني".

يُذكر أن بنك فلسطين يخصّص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني.