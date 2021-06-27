استطلاع وطن: 51 بالمئة يؤيدون إشراف لجنة وطنية من السلطة والفصائل على إعادة إعمار قطاع غزة

رام الله - وطن: وطن: لا يزال الخلاف قائما حول الجهة التي سوف تشرف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير.

وفي ظل إصرار الحكومة على الاشراف على اعادة الإعمار ومرور أموالها عبرها، تطالب الفصائل بتشكيل لجنة وطنية للقيام بتلك المهمة.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يؤيدون أن تشرف لجنة وطنية مكوّنة من السلطة والفصائل على عملية إعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان الأخير.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: من تؤيد للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان؟

وقال 51 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنهم يؤيدون أن تشرف لجنة وطنية مكونة من السلطة والفصائل على إعادة إعمار قطاع غزة ، بينما قال 29 بالمئة من المستطلعين أنهم يؤيدون إشراف السلطة على عملية إعادة الإعمار، بين قال 20 بالمئة أنّهم يؤيدون أن تشرف حركة حماس على ذلك.