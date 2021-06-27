عائلة الأسير الغضنفر أبو عطوان تروي لوطن تطورات الحالة الصحية له بعد 54 يوما من الاضراب عن الطعام

وطن: يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 54 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري، وسط تدهور على وضعه الصحي.

وقالت شقيقة الغضنفر بنازير أبو العطوان أثناء تواجدها عنده، لوطن، أن المرحلة المقبلة ليست لصالحنا ونحن نسير باتجاه المجهول في إضراب شقيقي عن الطعام، مناشدة كافة الجهات المختصة بضرورة القيام بدورها تجاه الأسير.

وأضافت أن الأسير الغضنفر امتنع عن شرب الماء المحلى والماء والملح، ويكتفي حاليا بشرب الماء وحده، ويعاني من صداع مستمر وتشويش بالنظر، ومن خدر في الأطراف وعدم الاحساس بسير الدم فيها، وكذلك من فقدان تدريجي للذاكرة، وعدم القدرة على الحركة من دون كرسي متحرك.

ولفتت بنازير ان هناك تخوف من توقف عضلة قلب الغضنفر فجأة، خاصة ان الجسم بدأ يتغذى على أعضائه الداخلية، كما ان هناك تخوف من تلف خلايا الدماغ، حيث حذرنا الأطباء من دخوله في مرحلة خطيرة واحتمالية فقدان الوعي بأي لحظة.

وأوضحت بنازير أن التواصل مع الغضنفر صعب جدا، فهو لا يستطيع الكلام لأنه يعاني من تضخم في الرقبة، أدى الى اختفاء صوته واختناقه.

وعن رسالته، أكدت أبو عطوان أن الاسير الغضنفر يطالب بالحرية وأن ينتقل الى دفء المنزل وان يعالج في مشافينا، ونحن كعائلة نريد شقيقنا حيا كما أخذوه ولا نريد ان نعود به الى المنزل جثة.