وطن تتابع ..محكمة صلح رام الله تقرر الإفراج عن المعتقلين الموقوفين على خلفية مظاهرات رام الله المنددة بمقتل نزار بنات

وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الاحد برئاسة القاضي اسعد قاسم قراراً بالإفراج عن 10 معتقلين موقوفين على خلفية مظاهرات رام الله المنددة باغتيال نزار بنات بدون اي قيود او شروط.

وقال المحامي داود الدرعاوي الذي مثل فريق الدفاع عن المعتقلين أن النيابة العامة وجهت تهمة التجمهر غير المشروع ومواجهة رجال الأمن بعنف، وطالبنا بعدم قبول هذه الدعوة وإنما هو ممارسة للحق بالتجمع السلمي الذي يكفله القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأوضحنا للمحكمة التعليق العام الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبقثة ععن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 2020 الذي يعتبر ان المحاكمات و الاعتقالات على خلفية التجمع السلمي وخاصة إذا كانت الغاية من التجمع حماية حق او حرية من الحريات العامة انتهكتها السلطات العامة تم اعتباره هي ملاحقات انتهاك جسيم للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وأضاف الدرعاوي في حديث خاص لـ وطن أن التجمع في رام الله واعتقل على إثره الموقوفين هو ممارسة للحق السلمي وواجب وطني واخلاقي على كل مواطن عندما يُنتهك الحق في الحياة ،على الجميع أن يخرج إلى الشارع للتظاهر خاصة ان المغدور نزار بنات هو اعتقل وقُتل على يد منفذي القانون وهذه جرائم من المفترض اجراء تحقيق جنائي فوري وليس تشكيل لجان تحقيق.

وترافع المحامي داود الدرعاوي عن المعتقلين وطالب المحكمة بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد 10 معتقلين لحقهم بالتجمهر السلمي المنصوص عليه بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من المواطنين يوم أمس خلال قمع مظاهرة في رام الله منددة بمقتل نزار بنات.