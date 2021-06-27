"جمعية البنوك" تختتم ورشة التخطيط الاستراتيجي العام

وطن: اختتمت جمعية البنوك ورشة عمل حول "التخطيط الاستراتيجي العام" لعمل الجمعية خلال الـ 10 سنوات القادمة من العام 2021- 2031، والتي استمرت لمدة يومين.

وحضر الورشة رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري واعضاء الهيئة العامة للجمعية والمدير العام بشار ياسين.

وتهدف الورشة إلى تحديد الاتجاه الاسترايتجي طويل الأجل للجمعية، وتحديد وتخطيط الأنشطة التفصيلية لمدة 3 سنوات قادمة 2021- 2024 في ضوء الاتجاه الاستراتيجي لترسم خارطة الطريق للجمعية سعياً إلى تطوير وتعزيز عملها في مختلف المجالات..

كما وضعت الورشة مصفوفة مؤشرات أداء الجمعية وفقا لخطة العمل، وتحديد برامج التنمية المؤسسية اللازمة لتلبية الخطة وتحقيق مؤشرات الأداء.