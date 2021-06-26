كتب رئيس التحرير: فيديوهات وصور تدمي القلب في رام الله.. بلغ السيل الزبى.. أهكذا يهان شعب الشهداء والأسرى؟

وطن: في مشاهد مؤلمة ومخزية، يتم ضرب الفلسطيني وسحله وتمزيق ملابسه ورشه بالغاز والفلفل الحار، واطلاق قنابل الغاز تجاهه.. ما يندى له الجبين ان كل ذلك تم على أيدي فلسطينيين، كانوا يرتدون ملابس مدنية وتسللوا بين الجموع، وارتكبوا ما ارتكبوه من حماقات.



هذا ملخص مؤسف لقمع المسيرة السلمية التي خرجت عصر ومساء اليوم في مدينة رام الله، تنديدا ورفضا لمقتل نزار بنات، فجر الخميس الماضي.

ما جرى في رام الله اليوم، اعاد للأذهان ما جرى في مصر من سحل وضرب واهانة للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للميادين العامة، يطالبون برحيل النظام، وبالحرية والعدالة الاجتماعية.



هل هذا هو مصير الشعب الفلسطيني؟ الشعب الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء وما يزال.. ونحو مليون أسير ومعتقل وما يزال الالاف من أبنائه خلف القضبان يعانون الويلات!.. أهكذا يتم مقابلة جموع غاضبة لا تحمل إلا يافطات تدعو إلى التحقيق الجدي في ملابسات تصفية معارض، كان يدعو إلى محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين؟



من الذي يريد خلخلة السلم الأهلي؟ من الذي يريد أن يشق الصف؟ من الذي يقمع الحريات ويرفض أن تخرج الناس إلى الشوارع لتعبر عن رأيها في حادثة هزت الرأي العام، ودفعت منظمات حقوقية دولية للتنديد وطلب التحقيق ومعاقبة الفاعلين؟ .. لا شك أن هناك منظومة تحكم البلد ولا تريد لغيرها أن يتنفس. منظومة تريد ان تبقى المتحكمة برقاب العباد. تفصل الناس على مقاسها، كما تفصل الوظائف والمواقع المتقدمة لحاشيتها.



لقد بلغ السيل الزبى. لا يمكن لشعب يرزح تحت احتلال احلالي دموي مجرم أن يتحرر منه، طالما فقد مكانته وكرامته وحريته، وروحه.

طالما بات خائفا على الانتقاد وتصحيح المسار. طالما بات يخشى على حياته إن قال "لا".



لا يستقيم هذا الأمر أبدا. يكفي خنوعا وذلا. يكفي صمتا. العبيد لا يحررون بلادهم.

ما شاهدناه من فيديوهات وصور تدمي القلب في رام الله.. نقولها مدوية بلغ السيل الزبى.. ما هكذا يُعامل شعب الشهداء والأسرى!