والد الشهيد بهاء عليان ينسحب من "الفريق الوطني للتعامل مع قضية جثامين الشهداء المحتجزة" احتجاجا على تفريط الحكومة بالحريات العامة

وطن: أعلن المحامي محمد عليان، والد الشهيد المقدسي بهاء عليان، انسحابه من الفريق الوطني للتعامل مع قضية جثامين الشهداء المحتجز، والذي شُكل بمرسوم من مجلس الوزراء قبل نحو عامين.

وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك، قال عليان إن ما دفعه لاتخاذ الخطوة هو تفريط الحكومة بالحريات العامة، وأن ذلك يعتبر انتهاكا لرسالة الشهداء الذين ارتقوا من اجل وطن جميل يتسع للجميع ويخلو من كل تسلط واستبداد.

وهذا نص ما كتبه عليان:

أنا المواطن محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان ممثل عائلات الشهداء في "الفريق الوطني للتعامل مع قضية جثامين الشهداء المحتجزة " والذي شُكل بمرسوم من مجلس الوزراء قبل نحو عامين ، أعلن انسحابي من الفريق وأعفي نفسي من اي التزام ترتب او يترتب عن عضويتي فيه ، وذلك لأن تفريط الحكومة بالحريات العامة يعتبر انتهاكا لرسالة الشهداء الذين ارتقوا من اجل وطن جميل يتسع للجميع ويخلو من كل تسلط واستبداد وأعلن اننا كعائلات شهداء سنواصل معركة استعادة جثامين ابنائنا من ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام بكل الوسائل الممكنة المتاحة لنا.