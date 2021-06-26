مُحدث: رام الله.. الأجهزة الأمنية تقمع المشاركين وتعتدي على الصحفيين في مسيرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات

وطن: قمعت الأجهزة الأمنية، وعناصر أمن بلباس مدني المشاركين، واعتدت على الصحفيين وصادرت الأجهزة المحمولة الخاصة بعدد منهم، خلال تغطيتهم لمسيرة حاشدة وسط رام الله خرجت تنديدا بمقتل الناشط السياسي نزار بنات.

واظهرت المقاطع المصورة العشرات من عناصر الأمن بزي مدني يهاجمون المسيرة ويعتدون بالضرب والسحل على المشاركين خلال تواجدهم بشارع الارسال وسط المدينة، في حين استخدمت الأجهزة الأمنية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين.

كما اعتدى عناصر الأمن بالضرب على عدد من الصحفيين والصحفيات، وصادروا اجهزتهم المحمولة التي كانوا يستخدمونها لتغطية المسيرة.

وعرف من الصحفيين كريم خمايسة الذي ضرب بعصا على رأسه وفقد الوعي، وكذلك الصحفيات فيحاء خنفر ونجلاء زيتون وسجى العلمي.

كما اصيبت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" فادية البرغوثي بقنبلة غاز في وجهها خلال قمع المسيرة.

وكان المئات شاركوا بمسيرة وسط رام الله تنديدا بمقتل بنات، ولمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

كذلك طالب المتظاهرون بإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية وإعادة مأسستها، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.