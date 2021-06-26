مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويحرقون خيمتين في قرية التوانة جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم مساكن المواطنين بالرصاص الحي والحجارة، وحرقوا خيمتين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي ، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حفات ماعون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال، مساكن المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وألقوا الحجارة على المنازل في القرية، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأهالي العزل الذين تصدوا لهم.

وأشار ربعي إلى أن اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه، تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي القرية، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حماية الأهالي ووقف الاعتداءات على المواطنين ورعاة الماشية.

المصدر : وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا "