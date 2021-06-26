بسبب إخفاقها في معالجة قضايا احترام حقوق المواطنين ... حزب الشعب لوطن التوجه العام لدينا هو الانسحاب من الحكومة

وطن: أكد فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن التوجه العام لدى الحزب هو الانسحاب من الحكومة الحالية برئاسة د. محمد اشتية .

وأشار الى أن مشروع قرار الانسحاب من الحكومة سيتم حسمه في اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم غدٍ الاحد ، وأن سبب الانسحاب هو إخفاقات الحكومة المستمرة في معالجة قضايا احترام حقوق المواطنين، كما أنها لم تأخذ التدابير اللازمة لتعزيز سيادة القانون واحترام الحريات، بالإضافة إلى التغول على السلطة القضائية .

وأضاف شاهين في حديث لـ وطن أن عجز الحكومة على حماية شعبنا ودعم صموده وصفقة اللقاحات الأخيرة مع الاحتلال ومقتل الناشط نزار بنات خلال اعتقاله هي أسباب كافية لبحث الحزب مسألة الاستمرار في المشاركة بهذه الحكومة.