بسبب آلية تشكيلها وشكلها القانوني وصلاحيتها .... نقابة المحامين لوطن : رفضنا المشاركة بلجنة التحقيق الرسمية في مقتل نزار بنات

وطن: قال أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين ان النقابة رفضت المشاركة باللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضية مقتل الناشط نزار بنات.

وأضاف الشلة في حديث خاص لـ وطن أن وزير العدل محمد شلالدة تواصل مع أعضاء من النقابة لدعوتها للمشاركة في لجنة التحقيق إلا أن كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين اتخذوا قرارا بعدم المشاركة.

وأوضح الشلة أن أسباب الرفض تمثلت في أن الحكومة لم تستشير النقابة منذ وقوع حادثة مقتل الناشط بنات ، كما أن آلية تشكيل اللجنة وشكلها القانوني و صلاحيتها غير واضحة لذلك فقد ارتأت النقابة الامتناع عن المشاركة فيها.

واضاف الشلة قائلا " ومع ذلك فإننا في نقابة المحامين نتمنى ان تكون النتائج سريعة و متفقة و احكام الاصول و القانون و اتباع المنهجية السليمة في عمل اللجان الخاصة بالتحقيق ، اضافة الى الان الاصل ان يكون مثل هكذا لجان محايدة بحيث تكون قراراتها ايضا مبنية على أسس قانونية سليمة و محايدة بشكل تام و كامل متمنين التوفيق للجنة .

يُذكر أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة تحقيق في حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات يوم الخميس الماضي.