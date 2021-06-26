حسين الشيخ: القانون والنظام واجبه في حماية النسيج الاجتماعي ولاأحد فوق القانون

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن ‏القانون والنظام والشفافية واجبة وهي الضمان في حماية الكل الفلسطيني والحفاظ على النسيج السياسي والاجتماعي والوطني.

وأكد في تصريح مقتضب له على صفحته الشخصية في "الفيس بوك"، أن لا احد فوق القانون.

ويأتي تصريحه في وقت يعيش الشارع الفلسطيني حالة من الغليان والغضب بعد وفاة الناشط نزار بنات عقب الاعتداء عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية مشتركة، فجر يوم الخميس، في الخليل.