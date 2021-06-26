خلال مؤتمر التضامن الدولي الثاني مع فلسطين.. "الحق" تحصل على جائزة حقوق الانسان

وطن: حصلت مؤسسة الحق على جائزة حقوق الانسان خلال احتفال قبيل انعقاد مؤتمر التضامن الدولي الثاني مع فلسطين والذي عقد في تركيا من 18-23 حزيران 2021. وتسلم الجائزة عن مؤسسة الحق، المدير العام شعوان جبارين. سلم الجائزة البروفسور د. سامي العريان، مدير مركز الدراسات الإسلامية والشؤون الدولية في جامعة إسطنبول صباح الدين الزعيم (IZU).

وقد تسلمت الحق هذه الجائزة لعملها على إرساء مبادئ سيادة القانون ودعواتها إلى حماية واحترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعملها الدؤوب على توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بهدف وضع حد لهذه الممارسات وسعيها إلى تقديم الجناة الإسرائيليين إلى العدالة. كذلك، استحقت الحق هذه الجائزة لإصدارها مئات التقارير والمنشورات والدراسات القانونية المتعلقة بوضع حقوق الانسان في فلسطين، وقيادتها عشرات الحملات المحلية والدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وتناول المؤتمر العديد من جوانب القضية الفلسطينية مركزا على كيفية تحدي وتفكيك النظام العنصري للاستعمار والسيطرة على فلسطين. كما قدم المؤتمر تحليل شامل للأبعاد العديدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي المطبق في فلسطين، وناقش بعض أهم القضايا ذات الصلة بالموضوع الفلسطيني، بما في ذلك القدس، وحق العودة، والبناء غير القانوني وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والحصار الخانق على غزة، وإنكار الفلسطينيين حقوقهم، ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل الصراع. بحثت الاوراق أيضًا في الجغرافيا السياسية للصراع، وجوهر النضال، أي الأرض والشعب. كما بحثت الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات القمعية والإقصائية، وتفكيك النظام القمعي والعنصري.

وقد قدم شعوان جبارين خلال المؤتمر، ورقة تحت عنوان "الصراع من اجل الحرية وحقوق الانسان"، تناول فيها وضع حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما استعرض آليات العمل من اجل توثيق انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها مؤسسة الحق، وخاصة العمل لتقديم الجناة للعدالة وذلك من خلال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والدول الشريكة وخاصة ايرلندا الداعمة لقضية فلسطين العادلة.

نظم المؤتمر الدولي الثاني حول فلسطين مركز الدراسات الإسلامية والشؤون الدولية (CIGA) في جامعة إسطنبول زعيم (IZU) تحت شعار: "تحدي الفصل العنصري في فلسطين: استعادة السرد وصياغة الرؤية". وشاركت في رعايته العديد من المنظمات الأكاديمية والتعليمية والخيرية غير الهادفة للربح من داخل وخارج تركيا بما في ذلك وزارة الثقافة والسياحة في تركيا، وجمعية اسطنبول للحكمة والحضارة، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر في المملكة المتحدة ومركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر في الولايات المتحدة، والتحالف العالمي من أجل القدس وفلسطين (GCQP) في بيروت، ومركز الشرق الأوسط الأفريقي (AMEC) في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية (CIGA) هو مؤسسة مستقلة وغير ربحية للأبحاث والسياسة العامة مقرها إسطنبول، تركيا، وهو تابع لجامعة إسطنبول زعيم. وتتمثل رسالته في "إجراء أبحاث وتحليلات عالية الجودة، وتثقيف العامة وصانعي السياسات، وتدريب الخبراء، واقتراح أفكار جديدة وتوصيات سياسية فيما يتعلق بالسياسات والعلاقات الدولية التي تؤثر على العالم الإسلامي، وتطور المجتمعات الإسلامية وتقدمها".