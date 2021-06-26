وفاتان و118 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 178 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الى أن اجمالي تراكمي المصابين بلغ 113869 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2499 حالة، فيما يبلغ اجمالي المتعافين 110311 حالة، واجمالي الوفيات 1059 حالة وفاة.

وذكرت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص.

و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 65194 شخص.