اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين واعتقال شاب

وطن: اشتبك مسلحون فجر اليوم السبت، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين، واعتقلت شابًا.

وأفاد شهود عيان، أن وحدات خاصّة من "المستعربين" استخدمت ثلاث مركبات فلسطينية لاقتحام أحياء البيادر وعز الدين في حي جنين الشرقي، ثم ساندتها 20 دورية عسكرية هاجمها المسلحون بإطلاق النار.

وأضاف الشهود أن مركبات الاحتلال تعرضت لإلقاء عبوات مصنّعة محليًا (أكواع)، ورد الجيش بإطلاق النيران.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد محمود جعفر من منزل عائلته، وذلك بعد أيام من اعتقال شقيقه.

المصدر: (القدس)