مخاوف الإمدادات تعزز مكاسب النفط

وطن: صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على الترتيب، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي منظمة أوبك وحلفائها (أوبك+) سيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتباراً من أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 75.62 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9% في الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 73.35 دولاراً للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4%.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند التسوية أول من أمس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع الأولية في كوتاك سيكيورتيز «التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد «أوبك+» المعروض وتتراجع الأسهم الأمريكية».

وقال محللون إن النفط تلقى بعض الدعم اليوم إذ عزز مشروع قانون بشأن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الطاقة.

والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، المقرر أن يجتمعوا أول يوليو لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتباراً من أغسطس.

ويتوقع محللون لدى إيه.إن.زد أن تعزز «أوبك+» الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يومياً في أغسطس لتضيف إلى 2.1 مليون برميل يومياً اتفقت على إعادتها للسوق في الفترة من مايو وحتى يوليو.