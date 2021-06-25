حماس: لن نسمح للاحتلال بإطالة إعادة إعمار غزة وننصحه بألا يعيد التجربة من جديد

وطن: قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، مساء اليوم الجمعة، إن الحركة لن تسمح للاحتلال بأي حال من الأحوال، بقضم أي إنجاز من إنجازات، المعركة الأخيرة والتي أسمتها بـ "سيف القدس "، مضيفًا: "لن نسمح للاحتلال بتجويع شعبنا ولا بإطالة إعادة الإعمار".

وأضاف الحية: "هناك محاولات لحرف مقاومتنا إلى أهداف أخرى، ونحن نقول بوضوح إن هدفنا هو تحرير الأرض والقدس والأسرى، وعودة اللاجئين.

وتابع: "أخبرنا الوسطاء أنه يوجد متطلبات لتثبيت وقف إطلاق النار، ولا نقبل بإطالة أمد إعادة الإعمار والتلاعب والتسويف بآليات كسر الحصار".

وزاد الحيّة: "نحن نعرف كيف نلزم الاحتلال بألّا يتلاعب ويسوّف، وننصحه بألّا يعيد تجربة الأمور من جديد". وأضاف: "نرفض ربط ملف الأسرى بأي مسار تفاوضي آخر".

المصدر: قناة الأقصى