سياسيون ونشطاء لـ"وطن": لا نثق بلجنة التحقيق الحكومية بمقتل نزار بنات

وطن: اعتصم مواطنون وسط رام الله، عقب صلاة الجمعة ظهر اليوم، تنديدا بقتل الناشط نزار بنات عقب الاعتداء عليه من قبل قوة امنية مشتركة، فجر أمس الخميس، في الخليل.

وأكّد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك خلال حديثه لـ"وطن" أنّ الحركة لا تثق بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، معتبرًا أنّ الحكومة مدانة ومتهمة ولا يحق لها أن تشكل لجنة تحقيق، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الهيئات الحقوقية والإنسانية والمجتمعية في فلسطين، وأن يشاركها مؤسسات دولية حتّى يتم كشف هذه الجريمة –بحسب قوله-.

أمّا الكاتب والناشط السياسي عمر عسّاف فقد أوضح لـ"وطن" قائلًا:"نحن لا نثق بالحكومة..فكيف نثق بلجنة التحقيق؟! لجان التحقيق لنا تجارب معها؛ وهي كانت غطاءً لجرائم السلطة وأجهزة الأمن. تجربة الشهيد مجد البرغوثي؛ مثال على ذلك، وبالتالي لا نثق بهذه اللجان، ونحن نطالب بلجنة تحقيق وطنية شعبية شفافة يقوم عليها أشخاص موثوقين تقدم الحقيقة إلى الشعب والمجرمين إلى المحاكمة.

وتابع "تجربتنا الملموسة؛ أنه حين استشهد مجد البرغوثي، كان التقرير الرسمي ادّعى بأنّ سبب الوفاة؛ هو أنّ مجد مدخن شره، وحينها سأل المؤبن على مقبرة كوبر: بالله عليكم يا أهالي كوبر..هل سبق أن رأى أحد منكم مجد يحمل سيجارة؟ أي أنه لم يكن مدخنا، وبالتالي؛ هذا تزوير وتشويه للحقائق، ومحاولة لإعفاء المسؤولين من مسؤوليتهم".

واستكمل حديثه مضيفًا:"ما جرى خلال خمسة وعشرين عامًا؛ كثير من التخريب على كل المؤسسات والوعي، وبالتالي على هذه المؤسسات (المؤسسات الحقوقية) أن تردم هذه الفجوة بينها وبين الشارع، ويكون ذلك؛ بأن ترفع صوتها، وأن لا تخشى من المسؤولية تجاه السلطة، وأنا أتحدث عن الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق وكل المؤسسات الحقوقية الأخرى، التي عليها أن ترفع صوتها وتحمل المسؤولين والمجرمين مسؤوليتهم".

وفي السياق ذاته؛ قال منسق حراك (طفح الكيل) جهاد عبدو لـ"وطن" ان "تشكيل لجنة تحقيق من قبل الحكومة؛ شيء مضحك، من أجل ماذا شكلت الحكومة هذه اللجنة؟ كل الذين نفذوا الجريمة منهم، وهم يعرفون من نفذ ومن خطط ومن اتخذ القرار..هذا لذر الرماد في العيون، لا أحد من شعبنا يصدق بأنّ لجنةً حكوميةً للتحقيق أصدرت نتائج حقيقية تثق فيها الناس، الناس لا يثقون بالحكومة ولا بالنظام..فهل يثقون بلجنة مشكلة منهم".

وحول دور المؤسسات الحقوقية؛ تعرّض عبدو إليها بالحديث قائلًا:"مؤسسات حقوق الإنسان في البلد مطلوب منها مراجعة دورها وتقييمه؛ لأنّ حادثة نزار بنات كشفت بأن المؤسسات الحقوقية في حالة من الترهل والضعف وليست بحجم المسؤولية، وأنا أقترح على المؤسسات الحقوقية أن تجرى مراجعةً سريعةً؛ لكي يكون موقفها قويًا وواضحًا، وأن تدافع عن النشطاء، وتشارك في النشاطات الجماهيرية..ونحن جاهزون لحمايتها؛ إذا كانت خائفةً من وزارة الداخلية، بحكم أنها مسجلة لديها".

وشهدت مدينة رام الله يوم أمس الخميس مظاهرتين غاضبتين على قتل الناشط بنات، المعروف بنقده و معارضته لسياسة السلطة الفلسطينية، حيث توجهت المظاهرة من ميدان المنارة نحو مقر المقاطعة، لكن الأجهزة الأمنية قطعت طريقها وقمعتها بالضرب وقنابل الغاز وقنابل الصوت.. للمزيد اضغط هنا.

وشيّع آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، جثمان نزار بنات، حيث سار الموكب من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورا، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ثم عادت للصلاة عليه في مسجد وصايا الرسول قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل.