الاحتلال يمدد اعتقال أمين عام حركة أبناء البلد بالداخل المحتل محمد كناعنة حتى الاثنين

وطن: مددت محكمة الاحتلال بالقدس، اليوم الجمعة، اعتقال أمين عام حركة أبناء البلد بالداخل المحتل محمد كناعنة "أبو أسعد" من مدينة عرابة حتى الإثنين القادم.

وقد اعتقل الاحتلال كناعنة، في 14/6/2021 بعد أن استدعاه الاحتلال بحجة التحقيق، وتم عرضه على محكمة الاحتلال في القدس، وتم تمديد اعتقاله عدة مرات.

وطالبت حركة أبناء البلد بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بإطلاق سراح المناضل كناعنة، دون شروط.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أن اعتقال كناعنة يهدف لمحاولات ثنيه عن وقوفه الى جانب ابناء شعبنا في كل مكان، وبالذات في القدس والشيخ جراح وسلوان تحديداً.

وأضافت أن كناعنة، يتواجد في احياء القدس بالفترة الاخيرة بشكل شبه يومي للوقوف الى جانب اهلنا هناك ضد محاولات الاحتلال الاقتلاعيه التهجيرية.

وأكدت حركة أبناء البلد، أن "المناضل الصلب العنيد ، محمد كناعنة ابو اسعد، لم تنل الملاحقات والاعتقالات المتتالية من عزيمته وثباته... لم يترك ساحات النضال يومًا ولم يحِد عن بوصلته، رغم الأثمان والتضحيات الباهظة التي قدمها فداء وايمانًا منه بعدالة قضيته".