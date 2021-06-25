المحامي امجد الشلة: ما حصل مع الناشط بنات سابقة خطيرة، وعلى ضوء نتائج لجنة التحقيق المستقلة ستصدر نقابة المحامين موقفها

وطن: أكد عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الحقوق و الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة أن "ما حصل مع المرحوم نزار بنات سابقة خطيرة وموقف خطير جدا ومؤلم لانه لا يحق لاحد اي كان ان يمتهن كرامة الانسان لا باللفظ ولا بالضرب ولا حتى بالإشارة فما بالنا بحياة الانسان نفسه".

وقال الشلة: وفاة المرحوم نزار بنات امر خطير ومرفوض شعبيا وفصائليا ووطنيا والمطلوب بسيط جدا وهو تقديم المسؤولين للعدالة القضائية والقانونية مع حقهم في تقديم دفاعهم عن نفسهم ضمن اطار واجراءات محاكمة عادلة.

وكان الناشط والمعارض السياسي بنات، توفي بعد تعرضه للضرب من قبل قوة أمنية مشتركة، فجر أمس الخميس، في الخليل.

وقال الشلة: ننتظر نتائج لجنة التحقيق المستقلة التي تشكلت فيما بين الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومؤسسة الحق وعلى ضوء نتائجها سيكون لنقابة المحامين موقف بهذا الخصوص.

وأضاف: القانون الاساسي الفلسطيني وهو اسمى القوانين واعلاها واجب الالتزام والاحترام والتنفيذ وان القانون الاساسي الفلسطيني نص صراحة في فصل مستقل على احترام الحقوق والحريات العامة واعتبار ذلك حق من حقوق الانسان المكفول بموجب احكام ومواد ونصوص الدستور.

وتابع الشلة: القانون الاساسي الفلسطيني بُني اساسا على احترام كرامة الانسان والحفاظ على حياته واحترام الحقوق والحريات العامة انطلاقا من ان شعبنا الفلسطيني يتوق للحرية فانطلاقا من ذلك وُجد القانون الاساسي الفلسطيني وخرج الى النور وان توقيع فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ايضا رتب عليها واجبات والتزامات اهمها الحفاظ على حياة الانسان واحترام الحقوق والحريات.

وأوضح أن ما صدر بحق المرحوم نزار بنات هي مذكرة إحضار وان مفهوم مذكرة الاحضار هي ان جهة الاختصاص "النيابة العامة" ارسلت لجهة التنفيذ "الضابطة القضائية - الشرطة" في ان تقوم بإحضار المتهم الى مكاتب او سرايا النيابة العامة لا توقيفه لان هناك ابتداءً فرق كبير بين مذكرة الاحضار وبين مذكرة التوقيف وفقا لما ورد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني وبالتالي كان على الضابطة القضائية احضار المرحوم بنات الى سرابا النيابة العامة ليُصار الى اتخاذ المقتضى القانوني في مواجهته.

وختم الشلة تصريحه بالقول "الرحمة لروح المرحوم نزار بنات و تعازينا الحارة الى اهله و عائلته و قلوبنا مليئة بالألم و القهر و المطلوب من المستوى القيادي في السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبار المرحوم نزار بنات شهيدا من شهداء فلسطين و منح عائلته كافة الالتزامات المادية و القانونية المترتبة على ذلك، كما و انني اناشد كل الجهات المدنية و الشعبية الى الوقوف الى جانب عائلة المرحوم خاصة زوجته و ابناءه ماديا و قانونيا و تقديم الرعاية و الكفالة اللازمة لاطفاله و زوجته و عند الله تلتقي الخصوم".