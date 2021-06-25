فيديو وصور | لليوم الثاني.. اعتصام وهتافات وسط رام الله، منددة بمقتل الناشط نزار بنات

وطن: اعتصم مواطنون وسط رام الله، عقب صلاة الجمعة، تنديدا بقتل الناشط نزار بنات عقب الاعتداء عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية مشتركة، فجر أمس الخميس، في الخليل.

وهتف المعتصمون بالتحية لبنات، وتنديدا بقتل الناشط بنات.

وشهدت مدينة رام الله مظاهرة غاضبة على قتل الناشط بنات، المعروف بنقده ومعارضته لسياسة السلطة الفلسطينية، حيث توجهت المظاهرة من ميدان المنارة نحو مقر المقاطعة، لكن الأجهزة الأمنية قطعت طريقها وقمعتها بالغاز وقنابل الصوت والضرب.. للمزيد اضغط هنا

وشيّع آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، جثمان الناشط نزار بنات، حيث سار الموكب من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورا، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ثم عادت للصلاة عليه في مسجد وصايا الرسول قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل.. للمزيد اضغط هنا