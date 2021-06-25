Realme تطرح هاتف 5G بقدرات ممتازة وسعر منافس

وطن: أعلنت Realme عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون من بين أبرز هواتف 5G لهذا العام.

ويأتي هاتف x7 max الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.5/73.3/8.4) ملم، ووزنه 179 غ، وجهز الهيكل بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وسطوعها يعادل 409 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج في هذا الجهاز فجاء MediaTek Dimensity 1200 5G، ثماني النوى ومطورا بتقنية 6 نانومترا، ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل الهاتف أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعار نسخه فتبدأ من 370 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews