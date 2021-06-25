فيديو وصور| الآلاف يشاركون في تشييع الناشط نزار بنات في الخليل

وطن: شارك آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الناشط نزار بنات، الذي قتل عقب الاعتداء عليه من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.

وسار موكب بنات من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورا، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ثم عادت للصلاة عليه في مسجد وصايا الرسول قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية وحراكات شبابية في الضفة الغربية المحتلة دعت لأوسع مشاركة في جنازة بنات.

وحملت عائلة بنات الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية المسؤولية الكاملة عن اغتيال نجلها نزار، بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأُعلن عن وفاة الناشط بنات، فجر أمس الخميس، بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية اقتحمت منزله في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وأوضحت العائلة أن أكثر من 20 مسلحًا اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وفجروا مدخله، ثم انهالوا عليه بالضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق ورشوه بغاز الفلفل والمسيل للدموع وجردوه من ملابسه ثم سحلوه.