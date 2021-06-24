محكمتا الاحتلال في سالم والجلمة تمددان توقيف معتقلين من جنين لفترات متفاوتة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، بأن ما تسمى محكمتا "سالم" و"الجلمة" مددتا توقيف أسرى من المحافظة لفترات مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الموقوفين هم:

فرج عمر شهاب (5 أيام)، ومحمد مازن جبارين (6 أيام)، ورجا عايد واكد (8 أيام)، وأحمد ماهر فريحات (8 أيام)، وعصام خالد علاونة (8 أيام)، وعدي فريحات (8 أيام)، ووسام أبو زيد (6 أيام )، ويوسف عطاطرة (8 أيام) وهو مصاب بالرصاص بالقدم ويرقد في مستشفى العفولة كما أنه مصاب بفيروس كورونا، وغسان أطرش (72 ساعة) لتحويله للاعتقال الإداري.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرين محمد علي جماحنة، ومحمد يوسف طاهر.