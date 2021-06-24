"محامون من أجل العدالة" تطالب بملاحقة ومحاسبة كل من تورط في عملية اغتيال نزار بنات

وطن: دعت مجموعة محامون من أجل العدالة الى "ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في عملية اغتيال الناشط نزار بنات، وكل من أصدر التعليمات للقوة الأمنية التي اعتقلته الساعة ٣:٣٠ فجراً وتعرض خلالها لضرب مبرح بالمسدسات والهراوي على أنحاء جسده، بما في ذلك منطقة الرأس والرقبة والأطراف."

وقال المجموعة في بيان لها ان "تحقيقات أولية تؤكد أن اعتقاله جرى بعد اقتحام منزل كان ينام فيه الناشط بنات، بواسطة قوة أمنية بلباس مدني وسيارات مدنية، قامت باقتحام البيت وانهالت على نزار بالغاز والهراوات ومن ثم سحله، قبل أن يتم اقتياده مشياً على الأقدام. "

وتابعت ان "تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة بنات غير طبيعية ما يعني وجود جريمة جنائية تستوجب تحرك النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الجناة."

وطالبت المجموعة " بكشف حقيقة وجود مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة كما ادعى الناطق باسم الأجهزة الأمنية، ومن أصدر تعليمات بتنفيذها الساعة الثالثة والنصف فجراً بهذه الدموية في منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال."

وأكدت المجموعة " أن استمرار السكوت على تعذيب المواطنين والمعارضين السياسيين داخل مراكز الأمن والقمع وعدم محاسبة المتورطين في جرائم مماثلة أفضى لهذه النتيجة."

وطالبت المجموعة بـ"سحب صفة الضابطة القضائية عن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منها القرار بقانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٧ الصادر عن رئيس السلطة، نظراً لما ترتكب من جرائم تعذيب في مراكز ومقرات الأجهزة المذكورة".

وأكدت المجموعة "على ضرورة التحرك الفوري لتطبيق القانون، ورفع الغطاء القانوني عن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي، وتؤكد أن دور النيابة العامة يجب أن لا يكون مظلة لهذه الاعتقالات، بل يجب أن تتحرك فوراً للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون أي شروط وان تباشر التحقيق في كافة ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلين سابقين."