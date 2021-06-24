الأجهزة الأمنية تقمع بالضرب وقنابل الغاز مسيرة منددة باغتيال نزار بنات وسط رام الله

رام الله - وطن: قمعت الأجهزة الأمنية مساء اليوم مسيرة جماهيرية منددة باغتيال الناشط نزار بنات.

واعتدت الاجهزة الأمنية بالضرب بالهراوات واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المسيرة الجماهيرية التي انطلقت من ميدان المنارة الى مقر المقاطعة.

ونصبت الاجهزة الامنية حاجزا قبيل مقر المقاطعة وعند وصول المسيرة الى هناك في طريقها الى المقاطعة اعترضتها الأجهزة الامنية، وبعد ملاسنات اعتدى عناصر الأجهزة الأمنية بالضرب بالهراوات على المشاركين ومن ثم بدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

واشعل الشبان النار وسط شارع الارسال ورشق بعضهم العناصر الامنية بالحجارة وسط هتافات منددة باغتيال بنات.