مؤسسات المجتمع المدني وحراكات شعبية وقوى مجتمعية: نحمل المستوى السياسي والرئيس عباس مسؤولية ما حدث لنزار بنات ونطالب بإقالة الحكومة

رام الله - وطن: حملت مؤسسات المجتمع المدني وحراكات شعبية وقوى مجتمعية وشبابية خلال مؤتمر صحفي وسط رام الله المستوى السياسي بكامله، والرئيس محمود عباس مسؤولية ما حدث للشهيد الشاب نزار بنات.

وطالبت المؤسسات في بيان ألقاه الدكتور ممدوح العكر بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة لتحضر لانتخابات متزامنة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة خلال 6 شهور.

وطالبت المؤسسات إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر ومن نفذ جريمة التعذيب الذي أفضى لاستشهاد نزار بنات.

وطالبت المؤسسات بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية وعقيدتها وإيجاد رقابة مدنية على الأجهزة، والتوقف الفوري عن التعدي على الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ودعت المؤسسات المواطنين الى إقامة صلاة الغائب غدا بعد صلاة الجمعة على شهيد الرأي نزار بنات.

