الفدائي الأولمبي يصل القاهرة لخوض المعسكر الخارجي استعداداً للتصفيات الآسيوية المقبلة

وطن: خاض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، مرانه الأول على ملعب "لافيينا" بعد وصوله العاصمة المصرية "القاهرة" لخوض المعسكر التدريبي الخارجي "معسكر الشهيدين عاهد زقوت وطارق القطو"، بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب والمقرر أن ينتهي في الثالث من يوليو المقبل.

وضمت بعثة المنتخب أكثر من 35 لاعباً من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوقوف على القائمة النهائية للفدائي الأولمبي لخوض غمار التصفيات الآسيوية.

ويستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، حيث تقام تصفيات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بنظام التجمع.

وتوجهت بعثة منتخبنا الاولمبي أول أمس الثلاثاء عبر معبر رفح بالتزامن مع زملائهم في المحافظات الشمالية، إلى مقر الإقامة في أحد المراكز الرياضية التابعة للشركة المصرية النمساوية "نوفافيرا" تتويجاً للبروتوكول الرياضي الذي تم توقيعه مؤخراً بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لاستضافة الفدائي الأولمبي.

وقال سامي ابو الحصين مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة: إن تجمع الفدائي الأولمبي جاء بتوجيهات ومتابعة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب للتأكيد على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين خلال المعسكر الخارجي.

وضمت البعثة 38 لاعباً، وهم: (عبد الحميد حمد، ومالك أبو دية، وعلي أبو علفة، وخالد عكاشة، وداوود عراقي، وإبراهيم داوود، ومالك عبد الكريم، وجمال حمد، ووسام سلامة، وحامد حمدان، وبدر موسى من الشتات)، ومن المحافظات الجنوبية، (أحمد الغزالي، وموسي حرارة، وأحمد أبو حسنين، ومحمد الترامسي، وأحمد أبو عبيد، وعبد الرحمن الحميدي، وربحي اشتيوي، وأنس الشخريت، وإبراهيم أبو عمير، وأحمد كلاب) ومن المحافظات الشمالية، (زيد قنبر، وعميد صوافطة، ومحمد ديرية، وأنس أبو عودة، ومحمد عويسات، ووليد قنبر، وخيري عابدين، وأحمد الطويل، وبشار شوبكي، وأمير قطاوي، ومحمد أبو نيل، ومحمد عزت، وعلي وريدات، ووجدي نزيه، وفادي قطميش، ومهند أبو شرخ).