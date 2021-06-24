بينهم طالب ثانوية عامة.. الاحتلال يمدد توقيف 4 شبان من بلدة سلوان

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، توقيف 4 شبان من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إلى يوم الأحد المقبل.

وذكر جواد أبو رموز والد الموقوف جهاد، أن المحكمة مددت توقيف نجله، وخلدون سرحان، وحربي الرجبي، ويوسف الرجبي ليوم الأحد القادم.

وأضاف أن المحامي محمد محمود قدم استئنافًا على قرار تمديد توقيف الشبان، وسيتم النظر صباح غد في الاستئناف بالمحكمة المركزية.

ونظمت وقفة احتجاجية اليوم تزامنًا مع جلسة الشبان أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة، للمطالبة بالإفراج عنهم بينهم طالب التوجيهي جهاد أبو رموز، إذ تزامن اعتقاله مع تقديم امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان قبل فجر يوم الثلاثاء بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلوان وتفتيشها.

كما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف طالب التوجيهي نواف أبو الهوى، إلى يوم الاثنين المقبل.

وكان نواف اعتقل قبل نحو شهر، وما زال يقبع في المسكوبية قيد التحقيق.

(صفا)