الائتلاف المدني للسلم الأهلي: نستنكر شبهة مقتل الناشط بنات وندعو الى اعتماد نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها مؤسستي الحق والهيئة المستقلة

وطن: قال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون انه تلقى بصدمة كبيرة وقلق بالغ خبر شبهة مقتل الناشط نزار بنات صباح يوم الخميس في ظروف غير انسانية خلال اعتقاله من قوات الأمن الفلسطيني وفق رواية عائلته.

وطالب الائتلاف الجهات الرسمية بالالتزام بنتائج لجنة التحقيق التي شكلتها مؤسستي الحق والهيئة المستقلة لحقوق الانسان كجهة مستقلة .

وقال الائتلاف إن موقفه "يأتي انطلاقاً من دورنا في الدفاع عن حياة وكرامة الانسان الفلسطيني وحرياته"، مطالبا الجهات الرسمية بـ"التعاون مع لجنة تحقيق الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق والاسراع في كشف ملابسات وظروف شبه مقتل الناشط بنات، ويشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين حال ثبوت الجريمة. واحترام حق الناس في الحياة، وحقهم في التعبير والمشاركة ."

وقال الائتلاف "إن أي تقاعس عن الاسراع في كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة الفاعلين، من شأنه تهديد السلم الأهلي وزعزعة شعور المواطن بالأمان وهو ما يقوض ثقته في مؤسسات الدولة".

وحذر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون "من التراخي في مواجهة الانتهاكات الأمنية وتكرارها، ونطالب المؤسسات الرسمية بالوقوف عند التزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان. كما ونطالب المؤسسات الاهلية والكل الفلسطيني بالعمل بشكل متكامل ومنسجم من أجل الوقوف في وجه الاعتقال السياسي، وعدم افقاد الناس حقهم في الحياة."

واكد الائتلاف على "ضرورة احترام المواثيق والمعادهات الدولية التي انضمت لها فلسطين وخاصة المرتبطة بحقوق الانسان، كما يجرم الائتلاف الاعتقال السياسي ومنع الحريات العامة".

يشار الى ان مؤسسات الائتلاف هب : مؤسسة REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية.

