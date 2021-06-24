الشعبية: نرفض رفضاً قاطعاً تشكيل السلطة لجنة تحقيق فهي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة

رام الله - وطن: اعربت الجبهة الشعبية عن رفضها القطاع لـ"تشكيل السلطة لجنة تحقيق كونها جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة". حسب بيان صار عنها.

وقال الجبهة في بيانها " نرفض رفضاً قاطعاَ إعلان السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق بمسؤولية رئيس حكومة السلطة، ونعتبرها محاولة للهروب من المسؤولية وتمويت القضية".

وتابعت الجبهة في بانها "السلطة ليست جهة محايدة لتُشكّل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة"، كما ان "الجريمة ليست بحاجة للجنة تحقيق، فخيوط الجريمة واضحة وضوح الشمس، ومن أعطى القرار ونفذ هذه الجريمة معروف للجميع. والمطلوب هو المحاكمة الثورية لمرتكبي هذه الجريمة".

وتابع البيان " لن يهدأ لنا بال إلا بدفع جميع من ساهموا بارتكاب هذه الجريمة الثمن غالياً، فدماء شعبنا ليست رخيصة".