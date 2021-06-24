المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة: ندين جريمة القتل العمد والاغتيال عن سبق إصرارٍ وترصّد لنزار بنات

وطن: أدان المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية جريمة اغتيال الناشط السياسي والمرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات .

وقال المجلس في بيان له " نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهله وذويه ونقول لهم أن نزار هو شهيد هذا الوطن وشهيد كلمة الحق، فلقد دفع نزار حياته مقابل قول الحق وحرية التعبير، وقضية "نزار" حيًا وميتًا هي قضية كل فلسطيني وطني غيور يطمح بمستقبل أفضل للوطن ولأبنائه."

وتابع المجلس "ننظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات؛ ونؤكد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا."

وأكد المجلس على إدانة " جريمة القتل العمد و الاغتيال الجبان عن سبق إصرارٍ وترصّد والتي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم، والتي أودت بحياة المرشح لعضوية المجلس التشريعي نزار بنات، وندعو وبشكل عاجل إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة و نزيهة ومحايدة للوقوف على كل تفاصيل الجريمة، بدءاً بمن خالف القانون بقرار الاعتقال مروراً بمن خطط ونسق وأعد العدة وانتهاءً بأدوات التنفيذ، على اعتبار أنها جريمة مكتملة الأركان."

وطالب المجلس بـ"رد وطني وجماهيري وفصائلي بحجم كل هذه الكراهية والحقد الذي تكنه سلطة المقاطعة لمعارضيها يتمثل بالدعوة إلى محاكمة القتلة، فالمرشح نزار بنات أحد الأصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز ، كما طالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، والشروع في إجراءاتٍ للحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية التي تحاول جرائم السلطة تمزيقه."

ودعا المجلس "إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعطاء شعبنا الفرصة لتقرير مصيره واختيار السلطة التي تحكمه، بعد أن عانى طويلاً من الاستبداد والتسلط والتفرد وغياب سلطة القانون لصالح فئة تعيش وتزدهر على أوجاع المواطنين ومعاناتهم".