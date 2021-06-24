مؤسسة REFORM تختتم لقاءً تدريباً حول المهارات القيادية

وطن: اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM لقاءً تدريبياً حول المهارات القيادية، بمشاركة خمسة وعشرون ناشطاً سياسياً ومجتمعياً من الشباب/ات في مدينة غزة على مدار يومين، وذلك بهدف تعريف المشاركين/ات بمهارات القيادة والاتصال وانعكاسها على تعزيز دور الشباب من إحداث التأثير في الشأن السياسي.

وركز المدرب الدكتور طلال أبو ركبة خلال التدريب على مهارات الاقناع والتفاوض ودورها في تعزيز وعي الشباب في الحقل السياسي من خلال استخدام الأدوات التفاعلية، وتقنية العمل الجماعي، والأفلام والفنون المختلفة من أجل رفع مستوى الوعي بالمهارات القيادية وتعميق مفاهيمها لدى الشباب وتمكينهم من استخدامها في حياتهم العملية.

وبدورها أشارت المشاركة نورهان الطباطيبي قائلة: "ليست المرة الأولى التي أشارك بها في تدريب مهارات القيادة، لكن حقا هي المرة الأولى التي تم تناولها بشكل جذاب وبسلاسة من حيث المحتوى والآلية وكيفية الربط بينها وبين التفاوض كأداة ومهارة، وبين القيادة والمناظرة كأسلوب ونهج لتقبل الاختلاف وفق أسس منطقية سليمة".

وأشار باسم الديراوي منسق المشروع الى أن المؤسسة تعمل من خلال المشروع على تحسين قدرة الشباب على القيادة والتفاوض والاقناع من خلال تطوير ادواتهم لمراقبة خطط وسياسات المؤسسات المحلية ومساءلة المؤسسات المحلية على مستوى السياسات العامة التي تؤدي الى رفع مشاركة الشباب في الحياة العامة.

نفذ التدريب ضمن مشروع "تواؤمII" الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، والذي يهدف الى تعزيز قيم الحكم الرشيد والشفافية في عمل المؤسسات المحلية، وتعريف راسمي السياسات بحقوق المواطنين واحتياجاتهم. وسوف يعمل المشروع على تعزيز قدرات المستهدفين من خلال استخدام منهجية التيسير التشاركي باستخدام منهجية التحويل المجتمعي Facilitating REFORM، وتطوير مهاراتهم على مساءلة ومكاشفة صناع القرار، ورصد مدى استجابة السياسات العامة لاحتياجات المجتمعات المحلية من خلال لقاء صناع القرار وتصوير تكسي المساءلة وعدد من اللقاءات وجلسات الاستماع مع عدد من السياسيين والمؤثرين في عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات المحلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.