انتصار الإرادة من جديد.. الأسير خضر عدنان يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد قرار بعدم تجديد اعتقاله الإداريّ

وطن: أكّد المحامي جواد بولس عقب زيارة أجراها اليوم للأسير خضر عدنان في معتقل "الجلمة"، أنّ الأسير عدنان علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (25) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، ومن المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الاثنين القادم.

وكانت جلسة استئناف قد عقدت للأسير عدنان يوم أمس، خلالها أكّدت نيابة الاحتلال أن الأمر الإداريّ الحالي هو الأمر الإداريّ الأخير (جوهريًا).

يُشار إلى أن الأسير عدنان كان قد شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 29 أيّار/ مايو الماضي.

ومن الجدير ذكره أنّ الأسير عدنان أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداريّ، عبر الإضراب عن الطعام على مدار سنوات اعتقاله، وهذا الإضراب الخامس الذي يخوضه، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ تمكّن خلالها من تحقيق حرّيّته.

يذكر أنّ الأسير عدنان البالغ من العمر (43 عامًا)، حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).