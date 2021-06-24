اشتيه يوعز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف وفاة نزار بنات

وطن: أوعز رئيس الوزراء، محمد اشتيه بتشكيل لجنة للتحقيق محايدة في وفاة المواطن نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل صباح اليوم، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعضوية رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك وطبيب ممثل عن عائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.

وأضاف في بيان مقتضب: أنه سيتم استدعاء طبيب من جهة العائلة للمشاركة في تشريح الجثمان.

وتابع: اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادت عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

كما أوضح أنه سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام.