مصطفى البرغوثي لـوطن: يجب وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي ومعاقبة كل مسؤول عن وفاة الناشط بنات



وطن: دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، إلى محاسبة ومعاقبة كل مسؤول عن وفاة الناشط ومرشح المجلس التشريعي نزار بنات.

وطالب البرغوثي، في حديثه لـوطن، بتشكل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من اشخاص مستقلين عن السلطة والأجهزة الأمنية ومعروفين بالنزاهة الكاملة للتحقيق فيما جرى مع الناشط بنات.

وادان البرغوثي اعتقال الناشط بنات، مما أدى لاستشهاده.

وأكد البرغوثي موقف المبادرة المبدأي بوقف كل شكل من اشكال الاعتقالات السياسية ومنع الاعتقال السياسي ومنع استخدام العنف أو التعذيب بأي حال من الأحوال ضد المواطنين .