المصادقة على أولى المشاريع الاستيطانية بعهد حكومة "بينيت"

وطن: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد حكومة الاحتلال الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد صادقت سلطات الاحتلال على بناء وحدات ومشاريع استيطانية جديدة في مستوطنات: "يتسهار" و"إلكانا"، و"ميشور أدوميم"، و"كارني شومرون" و"كفار أدوميم"، المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحديث يدور عن المصادقة على 31 خطة في "اللجنة الفرعية" التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.